أصدرت شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم تصنيفا لأفضل دوريات العالم لموسم 2023-2024، واعتمد الترتيب على تصنيف أندية كل دوري.

ولم تأت تسمية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من فراغ، بل لأنها أفضل الدوريات في العالم وليس في أوروبا فقط، ولذا احتفظت هذه الدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بالمراكز الخمسة الأولى.

والمفاجأة أن دوري البطولة الإنجليزية (الدرجة الثانية) احتل المرتبة السادسة بعدها متقدما على دوريات أوربية عريقة لأنديتها صولات وجولات في البطولات الأوروبية.

وكان الدوري البرازيلي الوحيد ضمن العشرة الأوائل من خارج أوروبا، لما يضم من أندية عريقة بها الكثير من النجوم أصحاب التاريخ في الملاعب الأوروبية.

وفيما يلي أفضل 10 دوريات في العالم: