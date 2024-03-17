100 هدف لسالم الدوسري مع الهلال والمغربي حمد الله ثاني هدافي الدوري السعودي

وصل سالم الدوسري لهدفه رقم 100 مع الهلال في مختلف المسابقات، في حين أصبح المغربي عبد الرزاق حمد الله (مهاجم الاتحاد) ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في الجولة التي عاد فيها النصر للانتصارات بقيادة كريستيانو رونالدو.

وسجل الدوسري، أفضل لاعب في آسيا، هدفا في فوز الهلال 2-1 على ضيفه ضمك ليتربع فريق المدرب جورجي جيسوس على قمة الدوري برصيد 68 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة على النصر ملاحقه المباشر بقيادة رونالدو.

مئوية للدوسري مع الهلال

وقال الدوسري لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس إس سي) "(الوصول) للهدف رقم 200؟ إن شاء الله، أصل للهدف الألف". وحقق الهلال فوزه 29 تواليا في كل المسابقات ليواصل تعزيز رقمه القياسي ليكون أكثر فريق كرة قدم حظي بانتصارات متتالية في التاريخ.

ووصل الهلال للنقطة 68 معززا صدارته للدوري.

وحصد الدوسري جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2022. وسجل لاعب وسط السعودية 15 هدفا في مختلف المسابقات مع الهلال هذا الموسم.

وساهم الدوسري في بلوغ الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا بعد التفوق على منافسه المحلي الاتحاد في دور الثمانية. ويلعب وصيف بطل النسخة الماضية مع العين الإماراتي في نصف النهائي الشهر المقبل.

حمد الله ثاني هدافي الدوري السعودي

سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين في فوز الاتحاد 4-2 على الفتح ليصل لهدفه 127 في الدوري السعودي ويصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المسابقة.

وأحرز حمد الله (مهاجم النصر السابق) 17 هدفا ليتأخر بفارق 6 أهداف عن رونالدو المتربع على قائمة هدافي الدوري هذا الموسم.

جوتا يتوهج في المشاركة الأولى أساسيا

وشارك جواو فيليبي (جوتا) أساسيا منذ بداية المباراة لأول مرة مع الاتحاد في الدوري، وسجل هدفا وحصل على ركلة جزاء ليسهم في فوز فريقه على الفتح.

وقدم جوتا أداء لفت الأنظار ليظهر بشكل مختلف عن أدائه بداية الموسم، الذي تسبب في رفع اسمه من قائمة المحترفين الخاصة بالاتحاد في الدوري قبل إعادة قيده في فترة الانتقالات الشتوية.

رونالدو يعيد النصر للانتصارات

وسجل رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليفوز النصر على الأهلي بهدف نظيف محققا انتصاره الأول في 3 مباريات بالدوري.

وبعد تعادل مع الحزم وخسارة أمام الرائد في الدوري، وتوديع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية أمام العين، عاد فريق المدرب لويس كاسترو للانتصارات ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال.