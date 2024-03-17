قرعة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومواعيد المباريات
17/3/2024
أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهة سهلة نسبيا لمانشستر يونايتد وصعبة على جاره سيتي.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
قبل النهائي الأول: كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد.
قبل النهائي الثاني: مانشستر سيتي ضد تشلسي.
The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🤩
We're off to Wembley 👀
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
من المقرر أن تقام مباريات قبل النهائي على ملعب ويمبلي يومي 20 و21 أبريل/نيسان المقبل.
وسيقام نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أيضا في ويمبلي يوم 25 مايو/أيار المقبل، بعد 6 أيام من نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
المصدر : رويترز