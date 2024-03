قرعة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومواعيد المباريات

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهة سهلة نسبيا لمانشستر يونايتد وصعبة على جاره سيتي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

قبل النهائي الأول: كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد.

قبل النهائي الثاني: مانشستر سيتي ضد تشلسي.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🤩

We're off to Wembley 👀

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024