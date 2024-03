غاب ميسي فحضر سواريز.. إنتر ميامي يهزم "دي سي يونايتد" في الدوري الأميركي

قاد المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وفي غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، واصل سواريز تألقه، منذ قدومه إلى إنتر ميامي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من نادي غريميو البرازيلي، بتسجيله هدفه السادس في 7 مباريات في مختلف المسابقات.

وأخفق ميامي في الفوز في مبارياته السبع الأخيرة التي غاب عنها نجم الفريق وقائده ميسي، وهي سلسلة بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، ورغم ذلك، فإن المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو فضّل إبقاء سواريز وزميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا على مقاعد البدلاء.

واستغل "دي سي يونايتد" هذه الغيابات لافتتاح التسجيل عبر جاريد ستراود (الدقيقة 14).

ولم يدم تقدم الفريق المضيف كثيرا، إذ ردّ إنتر ميامي بعد 10 دقائق بإدراكه التعادل بفضل المهاجم الإكوادوري ليوناردو كامبانا.

