صرخ في وجه أحد جامعي الكرات.. احتفال صادم لمدرب كوفنتري في كأس الاتحاد الإنجليزي

انتقد غاري أونيل مدرب ولفرهامبتون بشدة الطريقة الصادمة التي احتفل بها مارك روبينز مدرب كوفنتري في وجه صبي من جامعي الكرات، بعد فوز دراماتيكي متأخرا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واحتفل روبينز، البالغ من العمر 54 عاما، بالفوز بشكل جنوني، ووجه فرحته عمدا نحو الصبي جامع الكرات وصاح في وجهه.

وبعد هدف الفوز الذي أحرزه حاج رايت في الدقيقة 100، انطلق روبينز بسرعة على خط التماس وصاح في وجه الفتى، الذي قيل إنه يبلغ من العمر 13 عاما.

وبعد أن ابتعد الصبي، عاد روبينز إلى الخلف ليوجه ضربة بقبضته لأعلى في الهواء نحو الفتى، معبرا عن فرحته.

So this is the Mark Robins celebration Gary O’Neil called “disgusting and disgraceful”.

ووصف أونيل -في مؤتمره الصحفي بعد المباراة- ما حدث بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقال إن "الاحتفال في وجه صبي صغير هكذا اعتقد أنه أمر مثير للاشمئزاز. ينبغي ألا يحدث. انتظرت مارك في الطابق السفلي وتحدثت معه، لأنني كنت محترما حقا في النهاية، بعد أن خسرت مباراة كبيرة".

وأضاف "لقد اعتذر، لكن الاحتفال في وجه صبي صغير أمر مثير للاشمئزاز. الصبي مستاء حقا. هذا ينبغي ألا يحدث".

وتابع "إنهم مجرد أطفال يقومون بعمل ما، والصبي منزعج حقا.. كان من المهم حقا بالنسبة لي أن أتحدث إلى مارك عن هذا الموضوع بعد ذلك".

Gary O'Neil has slammed Mark Robins for his "disgusting" behaviour 😡

The Coventry boss celebrated in the face of a ball boy, who was left in tears ⬇️https://t.co/MOqhwfZoKv pic.twitter.com/Yi6OnlNdhd

— Mirror Football (@MirrorFootball) March 16, 2024