بيكيه يرشح غوارديولا وأرتيتا لتدريب برشلونة ويشكك في رحيل تشافي

قال لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه إن قرار رحيل مدرب البرسا تشافي هيرنانديز عن النادي الكتالوني غير محسوم، لكنه في المقابل رشح كلا من بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لخلافته.

وأكد تشافي أكثر من مرة أنه سيرحل عن تدريب برشلونة الصيف المقبل، ولن يغير قراره.

وقال بيكيه، في تصريحات لصحيفة ذا تايمز "لا أعتقد أن قرار تشافي محسوم بنسبة 100%. دعونا نرى ما سيحدث. أعتقد أنه سيبقى. لا أتحدث مع تشافي كل يوم، لكننا تحدثنا عدة مرات، أريد الأفضل له لأنه سيكون الأفضل للنادي".

وعن المدربين المناسبين لخلافة تشافي، قال بيكيه إن اختياره المثالي كمدير فني جديد للنادي سيكون إما بيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة، وإما ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

وقال "لإدارة برشلونة، عليك أن تكون من نوع معين من المدربين، وأن تفهم الطريقة التي يلعب بها برشلونة، وبالتالي فإن الخيارات أقل بكثير".

وأضاف "الأشخاص الواضحون هم غوارديولا، لأنه كان لديه ماض هنا، وهو أفضل مدرب في الوقت الحالي، وأرتيتا، لاعب أرسنال، سيكون شخصا جيدا أيضا. إنه يفهم برشلونة ولعب لبرشلونة في الماضي".

🚨 BREAKING — Mikel Arteta on links with Barcelona and his decision to leave Arsenal in June: “Fake news. Totally fake news”.

“I don’t know where it is coming from. It is totally untrue”.

“I am really upset about it. I could not believe it. No source, nothing”. pic.twitter.com/7Ye7gCE1B3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2024