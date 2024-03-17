شاهد.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ليفربول وتشلسي يتفادى فخ ليستر
أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه المثير 4-3 على ضيفه ليفربول بعد التمديد اليوم الأحد في دور الثمانية للمسابقة العريقة.
وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق سكوت مكتوميناي، لكن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر منح التعادل لليفربول في الدقيقة 44.
⚽️🔥 مكتوميناي في المكان المناسب يفتتح التسجيل للشياطين الحمر#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_ليفربول#FACup | #MANLIV pic.twitter.com/PiwuhXOa4i
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
⚽️🚀 تسديدة صاروخية من ماك أليستير يعجز الحارس أونانا عن صدها#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_ليفربول#FACup | #MANLIV pic.twitter.com/TyjQzrMbDG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، محرزا هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم وهدفه الـ13 في تاريخ لقاءاته ضد مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات، ليعزز رقمه كأكثر فريق سجل أهدافا بمرماه خلال 14 مباراة.
⚽️🔥محمد صلاح يمنح ليفربول التقدم قبل نهاية الشوط الأول#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_ليفربول#FACup | #MANLIV pic.twitter.com/FFPkwj5dfp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
ورغم السيطرة الميدانية لليفربول في معظم فترات الشوط الثاني، فإنه لم يترجم الفرص التي سنحت له إلى أهداف، ليأتي العقاب في الدقيقة 85 عقب تسجيل أنتوني الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين.
أنتوني يعدل النتيجة ليونايتد أمام ليفربول#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_ليفربول#FACup | #MANLIV pic.twitter.com/zVlU2AZekE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أضاف هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 105، غير أن ماركوس راشفورد أحرز هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 112.
إليوت يسجل هدف التقدم لليفربول أمام مانشستر يونايتد
هل سيكون هدف التأهل؟#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_ليفربول #FACup | #MANLIV pic.twitter.com/cf8lNjlFaz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 واللجوء لركلات الترجيح، أحرز الإيفواري أمادو ديالو هدف الصعود ليونايتد في الدقيقة 120، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني عقب إلقائه قميص الفريق خلال احتفاله بالهدف.
الكلمة الأخيرة كانت لأماد ديالو 👏 بتسجيله هدف فوز مانشستر يونايتد وتأهله إلى نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_ليفربول#FACup | #MANLIV pic.twitter.com/tbKiGxtgU2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
وأصبح مانشستر يونايتد رابع الصاعدين للمربع الذهبي للبطولة بعد أندية مانشستر سيتي وتشلسي وكوفينتري سيتي، الناشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).
راشفورد يضيع هدف الفوز بطريقة غريبة 😱#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد_ليفربول #FACup | #MANLIV pic.twitter.com/OmZX8DnEZI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
بدلاء تشلسي ينتزعون الفوز
وفي مباراة أخرى، سجل البديلان كارني تشوكويميكا ونوني مادويكي هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم الأحد، ليمنحا تشلسي فوزا مثيرا 4-2 على ليستر سيتي المنتمي للدرجة الثانية ويتأهل لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
واحتوت المباراة على كل ما هو مطلوب في مواجهات الكأس التقليدية، وشهدت إثارة قرب النهاية وإهدار ركلة جزاء وإشهار بطاقة حمراء وهدفا عكسيا وبعض التسديدات الرائعة.
⚽️🔥 كوكورييا يمنح البلوز التقدم مبكراً#كأس_الاتحاد_الإنجليزي #FACup pic.twitter.com/GyXWckq65x
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
وبدا أن تشلسي سيطر بشكل كامل على الشوط الأول بعد هدفين من مارك كوكوريا وكول بالمر، على الرغم من أن رحيم سترلينغ أهدر ركلة جزاء تصدى لها ياكوب ستولارتشيك بساقيه.
⚽️🔥 كول بالمر يعزز تقدم تشلسي بعد تمريرة مميزة من رحيم ستيرلينغ#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #تشلسي_ليستر#FACup pic.twitter.com/M2ZyCkOBh7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
⚽️🧤 حارس ليستر سيتي ستولارتشيك ببراعة يتصدى لركلة جزاء رحيم ستيرلينغ#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #تشلسي_ليستر#FACup pic.twitter.com/8SB5jqNl3Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
لكن الفرنسي أكسل ديساسي مدافع تشلسي أهدى ليستر هدفا في الدقيقة 51 عندما اندفعت تمريرته إلى الخلف من مسافة بعيدة مباشرة نحو مرمى فريقه.
🤯 ماذا فعلت يا ديساسي‼️
ديساسي بالخطأ يمنح ليستر سيتي هدف تقليص الفارق#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #تشلسي_ليستر#FACup pic.twitter.com/85PK6hY9WZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
وبعدها بعشر دقائق، أطلق ستيفي مالفيديدي تسديدة مذهلة بعد مجهود فردي راوغ فيه مالو جوستو لتستقر الكرة في الزاوية العليا، ليمنح التعادل لليستر.
🔥🔥⚽️ مافيديدي بهدف رائع يعدل النتيجة لليستر سيتي#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #تشلسي_ليستر#FACup pic.twitter.com/egGhzoAbyT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
وفي الدقيقة 71، تدخل كالوم دويل لاعب ليستر على كعب نيكولاس جاكسون ليعيق مهاجم تشلسي المنطلق نحو المرمى.
واحتسب الحكم أندي مادلي ركلة جزاء وأشهر بطاقة صفراء، لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قرر أن المخالفة كانت من خارج منطقة الجزاء ليغير قراره ويشهر البطاقة الحمراء لأن إعاقة جاكسون حرمته من الانفراد بالمرمى.
وحاصر تشلسي منافسه ليستر، مما نتج عنه 26 تسديدة لصاحب الأرض مقابل 5 تسديدات للفريق المنافس المنتمي للدرجة الثانية، وكان البدلاء الذين شاركوا قرب النهاية هم أصحاب الحسم.
ومع احتساب 8 دقائق وقتا بدل ضائع، حوّل تشوكويميكا تمريرة كول الخلفية إلى داخل المرمى، ثم سدد مادويكي من مسافة بعيدة ليضاعف النتيجة قبل صفارة النهاية.
🔥🔥⚽️ في الوقت القاتل .. البديل تشوكويميكا يعيد التقدم لتشلسي
👀 عينك على تمريرة بالمر#كأس_الاتحاد_الإنجليزي | #تشلسي_ليستر#FACup pic.twitter.com/5FN7IK5AV8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024
وسيتجه تشلسي، الذي خسر نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول الشهر الماضي، إلى ملعب ويمبلي مجددا الشهر المقبل لخوض الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد للمرة السادسة في 8 سنوات.