أطول اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

يشتهر لاعبو كرة القدم -عادة- بفنياتهم ومهاراتهم وعدد أهدافهم وجوائزهم الفردية والجماعية، لكن في أحيان أخرى قد يكون مصدر الشهرة أجسام اللاعبين سواء كانوا قصارا أو طوال القامة.

وضم الدوري الإنجليزي الممتاز عددا من لاعبي كرة القدم من ذوي القامات الطويلة في السنوات الأخيرة من أمثال الإنجليزي بيتر كراوتش لاعب ستوك سيتي وليفربول السابق وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الحالي وتشلسي سابقا ودان بيرن مدافع نيوكاسل وفرايزر فورستر لاعب توتنهام.

القائمة التالية تسلط الضوء على أطول 14 لاعبا مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز:

14-النمساوي ساسا كالايدزيتش (ولفرهامبتون): متران

13-الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (تشلسي سابقا): متران.

12-دان بيرن (نيوكاسل): 2.1 متر.

11-الحارس الإنجليزي فريزر فورستر (توتنهام): 2.1 متر.

10- النيجيري بول أونواتشو (ساوثهامبتون معار لطرابزون التركي): 2.1 متر.

9- الحارس الهولندي ستيفان بوستما (أستون فيلا وولفرهامبتون): 2.1 متر.

1847. Stefan POSTMA Goalkeeper – 10.06.76 – HOL Prem Debut:

21/10/2002 (ASTON VILLA vs. Southampton, L 1-0 – sub 47 mins) Prem Clubs:

Aston Villa (02-06) Prem Apps: 11

Prem Goals: 0

Prem Clean Sheets: 2 pic.twitter.com/ium5eOd7tx — Premier League Players (@premlgeplayers) October 15, 2023

8-الحارس الألماني لارس ليز (بارنسلي): 2.1 متر.

The Keeper of Dreams: Barnsley's Lars Leese positions his wall during his side's season in the top flight in the mid-90s. pic.twitter.com/i12cePG02Z — GoaliesAreDifferent (@goalkeepersdiff) December 10, 2018

7-الحارس الأميركي إيان فوير (وست هام): 2.1 متر

Ian Feuer was a goalkeeper who had two spells with the Club, playing three games in 2000. #Thanksgiving #COYI pic.twitter.com/HTaKNvS1Sd — West Ham United (@WestHam) November 28, 2013

6- النمساوي ستيفان مايرهوفر (ولفرهامبتون): 2.2 متر.

It was indeed Stefan Maierhofer, of Wolves, Bristol City, Millwall and 'being excessively tall' fame. pic.twitter.com/BcA1eZHFi6 — Who Ate All The Pies (@waatpies) October 14, 2019

5-الصربي نيكولا زيغيتش (برمنغهام سيتي): 2.2 متر.

4-الإنجليزي بيتر كراوتش (ستوك سيتي وليفربول): 2.2 متر.

Peter Crouch on his first few months at Liverpool: "It was the worst kind of professional experience of my life. I signed for Liverpool after watching 2005 Istanbul, one of the greatest finals ever. Signing for a club, I thought I need to get off to a good start." #lfc [mirror] pic.twitter.com/r9mEAyD3j7 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 21, 2023

3-العاجي لاسينا تراوري (إيفرتون): 2.3 متر.

On this Day; In 2014 Everton played Swansea in The FA Cup. Lacina Traore scored a backheel goal his only Everton goal in his only start for the club. Steven Naismith and Leighton Baines completed the scoring with Everton winning 3-1 pic.twitter.com/MMAZK5JgPk — 𝗧𝗵𝗲 𝗧𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 (@EvertonNewsFeed) February 16, 2018

2-الحارس الروماني كوستيل بانتيليمون (مانشستر سيتي وسندرلاند وواتفورد): 2.3 متر

1-الهولندي كيجيل شيربن (برايتون، معار لفيسته آرنهم الهولندي): 2.6 متر.