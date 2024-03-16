شاهد.. مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل ويبلغ نصف نهائي كأس إنجلترا

تابع مانشستر سيتي دفاعه بنجاح عن لقبه بطلا لكأس إنجلترا في كرة القدم بفوزه على ضيفه نيوكاسل 2-صفر، اليوم السبت، ليبلغ الدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدفين في الدقيقتين 13 و31.

وكان مانشستر سيتي تغلب على جاره يونايتد 2-1 في نهائي الموسم الماضي الذي شهد تحقيقه ثلاثية بفوزه أيضا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وثأرت كتيبة المدرب بيب غوارديولا لخسارتها في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة أمام نيوكاسل بالذات صفر-1 أواخر سبتمبر/أيلول الماضي على ملعب سانت جيمس بارك.

واحتفظ سيتي بسجله خاليا من الهزائم على ملعب الاتحاد في 39 مباراة تواليا في مختلف المسابقات وتحديدا منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

ولا يزال سيتي يحارب على 3 جبهات، إذ يتخلف بفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول في الدوري المحلي، كما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيخوض مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني الشهر المقبل.

كان سيتي الطرف الأفضل في الشوط الأول ونجح في تسجيل هدفين عبر برناردو سيلفا، الأول عندما سدد كرة ارتطمت بمدافع نيوكاسل العملاق دان بيرن وسقطت فوق الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (الدقيقة 13).

برناردو سيلفا يفتنتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك نيوكاسل#مانشسترسيتي_نيوكاسل #كأس_الاتحاد_الانجليزي pic.twitter.com/9i7KBHEl5I — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024

وجاء الثاني بسيناريو مماثل تقريبا عندما سدد البرتغالي كرة مباغتة ارتطمت برأس المدافع الهولندي ستيف بوتمان خادعة دوبرافكا (الدقيقة 31).

كوفنتري في نصف النهائي منذ 1987

وبهدفين في الوقت بدل الضائع، أقصى كوفنتري سيتي من الدرجة الثانية مضيفه ولفرهامبتون واندررز من الدوري الممتاز بنتيجة 3-2، وبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1987.

عاشت جماهير ملعب مولينو سيناريوهات متضاربة، حيث تقدّم الضيوف أولا عبر المهاجم إليس سيمز (الدقيقة 53)، قبل أن ينجح ولفرهامبتون بقلب الطاولة في آخر 10 دقائق، بهدفين حملا توقيع الظهير الأيسر الجزائري راين آيت-نوري (الدقيقة 83) والإسباني الشاب أوغو بوينو (الدقيقة 80).

لكن الكلمة الأخيرة كانت لكوفنتري، بطل نسخة 1987 الذي صدم الجماهير المحلية بثنائية قاتلة، عبر سيمز (الدقيقة 90+7) والأميركي حاجي رايت (الدقيقة 90+10).

🤯⚽️ جـــنــــون كـــــرة القـــــدم كوفنتري سيتي يقلب الطاولة على وولفرهامبتون في الوقت القاتل ⏯️ شاهد هدفي كوفنتري في الوقت بدل الضائع#كأس_الاتحاد_الانجليزي #FACup pic.twitter.com/Ykt3db1XII — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024

وغاب عن ولفرهامبتون ثلاثي المقدمة البرتغالي بيدرو نيتو، والكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان، والبرازيلي ماتيوس كونيا بسبب الإصابة.

ويختتم ربع النهائي غدا الأحد، بمواجهتين بين تشلسي وضيفه ليستر متصدر الدرجة الثانية، قبل مباراة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد حامل اللقب 12 مرة بفارق لقبين وراء أرسنال صاحب الرقم القياسي.

يذكر أن ملعب ويمبلي الشهير في لندن يستضيف الدور نصف النهائي والمباراة النهائية كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.