شاهد- سرعة وقوة وكأنه شاب.. تايسون صاحب 57 عاما يستعد بشراسة لنزاله القادم

نشر بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون، مقاطع فيديو على حسابه الرسمي في منصة إكس تظهر جانبا من تدريباته لمواجهة جيك بول "اليوتيوبر" الذي تحول إلى محترف بفنون القتال في 20 يوليو/تموز المقبل.

وبدا صاحب الـ57 من عمره في جهوزية استثنائية وقوة وسرعة أعادت للأذهان صورة الملاكم الذي كان يلقب "مايك الحديدي" بسبب قوته وضرباته القاضية الوحشية.

وفي ذروة عطائه، كان تايسون بطل الوزن الثقيل الأكثر تأثيرا على الإطلاق، وكان معروفا بقوته القاضية. وكان نزاله الأخير الاستعراضي، انتهى بالتعادل ضد بطل عالمي سابق آخر، وهو روي جونز جونيور عام 2020، أما آخر نزال احترافي لتايسون فكان عام 2005، حيث خسر أمام الملاكم الأيرلندي كيفن ماكبرايد.

وبدأ تايسون التحضير لنزاله المرتقب مع بول والذي من المقرر أن يقام في ملعب "آي تي إند تي"، الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، ويبث النزال مباشرة عبر "نتفليكس"، وهو أول بث لحدث رياضي في الفنون القتالية على المنصة الأميركية.

How is Mike Tyson 57 years old? 😳 pic.twitter.com/WzgRMc9OQd — Happy Punch (@HappyPunch) March 15, 2024

ويبلغ بول 27 عاما، ويصغر تايسون البالغ بـ30 سنة، وسيكون النزال مجالا لانتقادات من أولئك الذين يعتقدون أن مثل هذه النزالات تُقلل من مكانة الملاكمة.

ومع ذلك، فهذه النزالات مربحة ماديا لجميع الأطراف؛ فبول حصل على نحو 9 ملايين دولار من خسارة العام الماضي أمام الملاكم ونجم تلفزيون الواقع تومي فيوري. ومن المرجح أن يكسب الملاكمان أكثر بكثير من نزال يوليو/تموز المقبل.

وعانى تايسون من آلام بجسده وظهره ولكنه -على ما يبدو- تخطاه وهو يعول على خبرته للانقضاض على الملاكم الشاب في نزال مرتقب.

وعلى بعد 4 أشهر من النزال، يخاف فريق تايسون التدريبي من أن يتعرض الملاكم المخضرم إلى إصابات قد تمنعه من خوض النزال ولذلك فإنه يقارب التحضيرات بطريقة مختلفة وحذرة لتجنب الإصابات والوصول بتايسون إلى أفضل جهوزية ممكنة لمواجهة ملاكم شاب.

وقال تايسون عن بول، إنه "تطور بشكل ملحوظ ويقدم أداء وكأنه مارس الملاكمة من سنوات، لذا سيكون من الممتع جدا رؤية ما يمكن أن تفعله إرادة الطفل وطموحه مع بعض الخبرة والكفاءة.. إنها لحظة كاملة ستكون مشاهدتها أكثر من مجرد إثارة".

وصعد بول إلى الشهرة بوصفه صاحب خدع على "يوتيوب"، لكنه طور نفسه وانخرط في تدريبات مكثفة ليصبح ملاكما قويا يتحدى أبطالا حاليين وسابقين.

وقبل خسارته أمام فيوري، قدم بداية مفاجأة في مسيرته القتالية، حيث فاز في 6 نزالات متتالية. وقال بول إن يطمح لهزيمة تايسون أحد أساطير الملاكمة.