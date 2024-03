شاهد- يستعيد شبابه وحيويته.. تايسون صاحب الـ57 عاما يستعد بقوة لنزاله القادم

نشر بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون، مقاطع فيديو على حسابه الرسمي في منصة إكس تظهر جانبا من تدريباته لمواجهة جيك بول "اليوتيوبر" الذي تحول إلى محترف بفنون القتال في 20 يوليو/تموز المقبل.

وبدا صاحب الـ57 من عمره في جهوزية استثنائية وقوة وسرعة أعادت للأذهان صورة الملاكم الذي كان يلقب "مايك الحديدي" بسبب قوته وضرباته القاضية الوحشية.

وفي ذروة عطائه، كان تايسون بطل الوزن الثقيل الأكثر تأثيرا على الإطلاق، وكان معروفا بقوته القاضية. وكان نزاله الأخير الاستعراضي، انتهى بالتعادل ضد بطل عالمي سابق آخر، وهو روي جونز جونيور عام 2020، أما آخر نزال احترافي لتايسون فكان عام 2005، حيث خسر أمام الملاكم الأيرلندي كيفن ماكبرايد.

وبدأ تايسون التحضير لنزاله المرتقب مع بول والذي من المقرر أن يقام في ملعب "آي تي إند تي"، الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، ويبث النزال مباشرة عبر "نتفليكس"، وهو أول بث لحدث رياضي في الفنون القتالية على المنصة الأميركية.

