شاهد.. ريال مدريد يكتسح أوساسونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه أوساسونا 4-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق 10 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه خيتافي في وقت لاحق من اليوم السبت، وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، الذي يلتقي غدا الأحد مع أتلتيكو مدريد.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 36 نقطة في المركز العاشر.
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة عن طريق فينيسيوس جونيور، وبعده بـ3 دقائق أدرك أوساسونا التعادل عن طريق أنتي بوديمير.
⚽️🔥 فينيسوس احتاج لـ 3 دقائق فقط ليفتتح التسجيل للميرينغي#الدوري_الإسباني | #أوساسونا_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/Yc0S2aZZiM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024
⚽️🔥 الرد يأتي سريعاً من أوساسونا عن طريق أنتي بوديمير#الدوري_الإسباني | #أوساسونا_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/QbzwiRt8Yf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024
وفي الدقيقة 18، سجل داني كارفخال الهدف الثاني للريال، قبل أن يضيف إبراهيم دياز الهدف الثالث في الدقيقة 61، ويعود فيينسيوس للتسجيل مجددا في الدقيقة 64 مختتما رباعية الريال.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إيكير مونيوث الهدف الثاني لأوساسونا.
⚽️🔥 داني كارفاخال بلمسة رائعة يعيد التقدم لريال مدريد#الدوري_الإسباني | #أوساسونا_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/VQpmFzEEhH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024
⚽️🇲🇦 المغربي إبراهيم دياز يعزز تقدم ريال مدريد بهدف ثالث في شباك أوساسونا#الدوري_الإسباني | #أوساسونا_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/uQVQdrgAQk
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024