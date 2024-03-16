شاهد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأهلي في الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 1-0 على مضيفه الأهلي، ليعود للانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة.

ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي حقق الفوز بعد خسارة واحدة وتعادل واحد في الدوري، إلى 56 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال الذي سيواجه ضمك السبت. وتجمد رصيد الأهلي عند 47 نقطة في المركز الثالث.

سجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر تدخل من روجر إيبانيز مدافع الأهلي على سامي النجعي.

وبات رونالدو ثالث لاعب يسجل في مباراتي الدورين الأول والثاني بين الأهلي والنصر بعد زميله المصاب أندرسون تاليسكا ومحمد السهلاوي لاعب فريقه السابق.

وسنحت لفرانك كيسيه فرصة لتعديل النتيجة قبل 5 دقائق من النهاية بضربة رأس، لكن دافيد أوسبينا حارس النصر صدها بسهولة.

تعادل الاتفاق مع الطائي

تعادل الطائي 1-1 مع ضيفه الاتفاق ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، لكنه بقى في المركز 16 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، في حين حصد الاتفاق النقطة 35 ليتقدم للمركز السادس مؤقتا.

سجل كارل توكو إيكامبي هدف التقدم للاتفاق في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة عرضية من حمدان الشمراني ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وأدرك فيرجل ميسيدجان التعادل للطائي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول حين استقبل رمية تماس لُعبت طويلة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة مباشرة في شباك الاتفاق.

ولعب الاتفاق بـ10 لاعبين بعد طرد ديماري غراي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وفي مباراة أخرى فرض الرياض التعادل 1-1 على مضيفه الفيحاء، ورفع الفيحاء رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما يحتل الرياض المركز 14 برصيد 24 نقطة.

جاء هدف الفيحاء في الدقيقة 30 حين انطلق هنري أونيكورو نحو المرمى وأطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك الرياض.

ثم أدرك ناولديج موسونا التعادل للرياض في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من مدى قريب.