جداول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

يصطدم ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بـ 14 لقبا، بمانشستر سيتي الإنجليزي، بطل النسخة الماضية، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سُحبت الجمعة في نيون السويسرية.