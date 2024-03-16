جداول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

وجبات كروية دسمة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين، إذ سيكونان حافلين بالمنافسات والمتعة والإثارة الكروية.

وسحبت قرعة ربع ونصف النهائي في المسابقات الأوروبية الثلاث، وأسفرت عن مواجهات نارية ومنتظرة في البطولات القارية.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أرسنال الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني.

أتلتيكو مدريد الإسباني x بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني.

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

ميلان الإيطالي x روما الإيطالي.

ليفربول الإنجليزي x أتلانتا الإيطالي.

باير ليفركوزن الألماني x وست هام يونايتد الإنجليزي.

بنفيكا البرتغالي x أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

قرعة ربع نهائي الدوري المؤتمر الأوروبي