توقعات طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم

بعد سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومعرفة مواجهات هذا الدور ونصف النهائي بدأت التوقعات والحسابات لطرفي نهائي المسابقة القارية وبطلها أيضا.

وأسفرت القرعة عن مواجهات:

أرسنال الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني.

أتلتيكو مدريد الإسباني x بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن خبراء في إحصاءات كرة القدم أنهم استخدموا حاسوبا خارقا يساعدهم في توقعات مبنية على أسس علمية.

وقاموا بمحاكاة المباريات لنحو 100 ألف مرة وحصلوا على النتائج التالية:

في ربع النهائي

أرسنال يهزم بايرن ميونخ ويثأر من هزيمة 10-2 في ثمن نهائي نسخة 2017 من البطولة، علما بأنه منذ عام 2000 التقى الفريقان 12 مرة خسر "المدفعجية" 7 منها.

مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد ويعبر إلى نصف النهائي لمواجهة أرسنال.

باريس سان جيرمان يهزم برشلونة ويتأهل للنهائي.

نصف النهائي

مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويواجه سان جيرمان في النهائي.

النهائي

ومنح الحاسوب الخارق نسبا متفاوتة بشكل كبير لـ3 فرق:

مانشستر سيتي (32%) والحفاظ على لقبه للموسم الثاني تواليا.

أرسنال (14% يتوج باللقب).

سان جيرمان (11%).

ويستضيف ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن المباراة النهائية للبطولة القارية الأم في الأول من يونيو/حزيران المقبل.