بعد مسيرة لامعة مع العنابي.. القائد الهيدوس يعتزل اللعب الدولي

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم -اليوم السبت- اعتزال قائد المنتخب الأول حسن الهيدوس اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة مع مختلف المنتخبات القطرية.

وقدم الاتحاد القطري، في بيان عبر موقعه الرسمي، الشكر لحسن الهيدوس بعد مسيرة كبيرة مع المنتخبات القطرية الوطنية على مدى 16 عاما حقق خلالها عديدا من الإنجازات والألقاب، وكان قائدا وفيا لـ"العنابي".

كرياضيين .. نفخر بإنجازاتك. واليوم نودعك بعد إعتزالك اللعب دولياً،

ونشكرك على تفانيك ومسيرتك مع المنتخب الوطني والتي ستبقى محفوره في ذاكرتنا ومثال يُحتذى به للأجيال القادمة في رياضة كرة القدم.

ونتمنى لك التوفيق في رحلتك بعد الاعتزال 🇶🇦⚽️ #شكراً_حسن_الهيدوس https://t.co/TvhCGIIDFd — جاسم البوعينين Jassim Albuenain (@JassimAlbuenain) March 16, 2024

وقال "يتوجه الاتحاد القطري بخالص الشكر والتقدير لقائد منتخبنا الوطني اللاعب حسن الهيدوس عقب قراره اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة مع المنتخبات الوطنية امتدت لسنوات طويلة".

وانضم حسن الهيدوس لصفوف المنتخب القطري عام 2008، وحصل حينذاك على جائزة أفضل لاعب واعد من الاتحاد القطري لكرة القدم، فضلا عن نيله لقب أفضل لاعب عام 2015 ضمن جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد سنويا.

عن الإنجازات المُشرفة .. عن القائد المتواجد في جميع الظروف .. عن التحديات وصعوبتها .. عن الشغف والإصرار والنجاح . حسن الهيدوس نودعه اليوم دولياً ولكن باقي دائماً في قلوبنا واذهاننا ❤️. pic.twitter.com/xsPEXIlY6s — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) March 16, 2024

وخلال مشواره مع المنتخب القطري، خاض الهيدوس 183 مباراة دولية سجل خلالها 41 هدفا وخاض نهائيات كأس العالم في قطر 2022، التي شهدت الظهور الأول للكرة القطرية في المونديال.

كما شارك الهيدوس في 4 بطولات لكأس آسيا "قطر 2011، وأستراليا 2015، والإمارات 2019، وقطر 2023".

وعلى صعيد الإنجازات، حصد الهيدوس كأس الخليج 2014، وكأس آسيا في مناسبتين 2019 في الإمارات والتي كانت المرة الأولى في تاريخ المنتخب القطري، وفي يناير/كانون الثاني الماضي نجح رفقة زملائه في التتويج الثاني.

وعلى صعيد مسيرته مع السد، تمكن الهيدوس من تحقيق عديد من الألقاب وأبرزها تتويجه بدوري أبطال آسيا 2011 والمركز الثالث في كأس العالم للأندية بجانب الحصول على لقب الدوري القطري في عدة مناسبات وكذلك بطولة كأس الأمير.

وسيكمل مهاجم السد مشواره مع فريقه الذي يتصدر ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 40 نقطة بعد 17 جولة.