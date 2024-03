بسبب دوري الأبطال.. مانشستر يونايتد مهدد بدفع غرامة مليونية

أشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد سيضطر إلى دفع غرامة مالية كل مرة يفشل فيها في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بموجب شروط صفقة جديدة مع شركة أديداس للمستلزمات الرياضية.

وينتهي عقد "المان يونايتد" القديم ومدته 10 سنوات، وتبلغ قيمته 955 مليون دولار العام المقبل، لكن النادي لديه عقد جديد مع الشركة الألمانية يبدأ عام 2025 ويمتد إلى عام 2035.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية فإن هذا البند سيدخل حيز التنفيذ عندما يبدأ الاتفاق الجديد، ويتم بموجبه فرض غرامة مالية ضخمة على مانشستر يونايتد بقيمة 12.7 مليون دولار كل مرة يفشل فيها في تأمين مكان بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولن تسري هذه العقوبة على "الشياطين الحمر" الذين يحتلون حاليًا المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

