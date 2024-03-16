بايرن ميونخ يقلب تأخره إلى فوز عريض على دارمشتات بالدوري الألماني

قلب بايرن ميونخ الطاولة على مضيفه دارمشتات وهزمه بنتيجة 5-2 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم دارمشتات بهدف سجله تيم سكارك في الدقيقة 28، ورد الفريق البافاري بخمسة أهداف سجلها جمال موسيالا (ثنائية) وهاري كين وسيرجي غنابري وماتياس تيل في الدقائق 36 و46 و64 و74 و93.

وقلّص أوسكار فيلهلمسون الفارق بهدف ثان لأصحاب الأرض في الدقيقة 95.

⚽️🔥 قبل نهاية الشوط الأول هاري كاين يمنح بايرن ميونخ التقدم من رأسية متقنة#الدوري_الألماني | #دارمشتات_بايرن_ميونخ#Bundesliga pic.twitter.com/9HLN6clGg0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024

وحقق بايرن ميونخ فوزه الثاني على التوالي والتاسع عشر هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، ويقلص الفارق إلى 7 نقاط مع باير ليفركوزن صاحب الصدارة.

أما دارمشتات فبقي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة.

وفي لقاءات أخرى أقيمت في التوقيت نفسه، فاز ماينز على بوخوم بنتيجة 2-0، وأوغسبورغ على فولفسبورغ بنتيجة 3-1، ويونيون برلين على فيردر بريمن 2-1، في حين تعادل هايدنهايم مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.