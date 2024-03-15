نتيجة قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي أجريت الجمعة في نيون السويسرية، عن صدام بين ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي، فيما يتواجه ميلان الإيطالي مع مواطنه روما.

ويبحث "الريدز" عن رباعية تاريخية حيث سبق أن أحرز لقب كأس الرابطة، ولا يزال ينافس بقوة على 3 جبهات (الدوري والكأس المحليين والدوري الأوروبي)، وذلك في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم.

مواجهات ربع النهائي

ميلان الإيطالي x روما الإيطالي.

ليفربول الإنجليزي x أتالانتا الإيطالي.

باير ليفركوزن الألماني x ويستهام يونايتد الإنجليزي.

بنفيكا البرتغالي x أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

موعد مباريات ربع النهائي

وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية في 11 أبريل/نيسان المقبل بملاعب ميلان وليفربول وليفركوزن وبنفيكا، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع بملاعب روما وأتالانتا وويستهام ومارسيليا.

قرعة نصف النهائي

الفائز من مباراة بنفيكا ومرسيليا مع الفائز من لقاء ليفربول وأتالانتا.

الفائز من مواجهة ميلان وروما مع الفائز من ليفركوزن وويستهام.

موعد مباريات نصف النهائي

وتجرى جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة في 2 مايو/أيار المقبل، بينما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع.

النهائي

ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 22 مايو/أيار على ملعب (أفيفا) في العاصمة الأيرلندية دبلن.