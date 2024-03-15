مواجهات ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم

أُجريت اليوم الجمعة قرعة ربع ونصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت قرعة دور الثمانية، التي أُقيمت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متوازنة:

كلوب بروج البلجيكي x باوك اليوناني.

أولمبياكوس اليوناني x فنربخشه التركي.

أستون فيلا الإنجليزي x ليل الفرنسي.

فيكتوريا بلزن التشيكي x فيورنتينا الإيطالي

موعد مباريات ربع النهائي

وتُقام جولة الذهاب في 11 أبريل/نيسان المقبل بملاعب بروج وأستون فيلا وأولمبياكوس وفيكتوريا بلزن، فيما تُجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع في ملاعب باوك وفنربخشه وليل وفيورنتينا.

قرعة نصف النهائي

الفائز من أستون فيلا وليل مع الفائز من أولمبياكوس وفنربخشه.

الفائز من لقاء فيكتوريا بلزن وفيورنتينا مع الفائز من مباراة بروج وباوك.

موعد مباريات نصف النهائي

وتُجرى جولة الذهاب في المربع الذهبي للبطولة في 2 مايو/أيار المقبل، بينما تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع.

النهائي

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للبطولة في 29 مايو/أيار المقبل في العاصمة اليونانية أثينا.