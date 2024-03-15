معركة كروية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أجريت -اليوم الجمعة- قرعة دور الثمانية والدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور الثمانية التي سحبها النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشلسي الإنجليزي المعتزل، عن المواجهات التالية:

أرسنال الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني.

أتلتيكو مدريد الإسباني x بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني.

موعد مباريات ربع النهائي

وتقام جولة الذهاب من دور الثمانية يومي التاسع والعاشر من أبريل/نيسان المقبل على ملاعب أرسنال وأتلتيكو والريال وسان جيرمان، في حين تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع على ملاعب بايرن ودورتموند ومانشستر سيتي وبرشلونة.

قرعة نصف النهائي

أما قرعة الدور قبل النهائي، فأوقعت الفائز من مباراة أتلتيكو ودورتموند مع الفائز من لقاء سان جيرمان وبرشلونة، في حين يلعب الفائز من أرسنال وبايرن مع الفائز من مواجهة الريال ومانشستر سيتي.

موعد مباريات نصف النهائي

وتقام جولة الذهاب من نصف النهائي يومي 30 أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار المقبلين، على أن تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع أيضا.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن المباراة النهائية للبطولة القارية في الأول من يونيو/حزيران القادم.