معركة كروية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أجريت -اليوم الجمعة- قرعة دور الثمانية والدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور الثمانية التي سحبها النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشلسي الإنجليزي المعتزل، عن المواجهات التالية:

أرسنال الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني.

أتلتيكو مدريد الإسباني x بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي x برشلونة الإسباني.

موعد مباريات ربع النهائي

وتقام جولة الذهاب من دور الثمانية يومي التاسع والعاشر من أبريل/نيسان المقبل على ملاعب أرسنال وأتلتيكو والريال وسان جيرمان، في حين تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع على ملاعب بايرن ودورتموند ومانشستر سيتي وبرشلونة.

قرعة نصف النهائي

أما قرعة الدور قبل النهائي، فأوقعت الفائز من مباراة أتلتيكو ودورتموند مع الفائز من لقاء سان جيرمان وبرشلونة، في حين يلعب الفائز من أرسنال وبايرن مع الفائز من مواجهة الريال ومانشستر سيتي.

موعد مباريات نصف النهائي

وتقام جولة الذهاب من نصف النهائي يومي 30 أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار المقبلين، على أن تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع أيضا.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن المباراة النهائية للبطولة القارية في الأول من يونيو/حزيران القادم.

مواجهة متجددة

وهذه النسخة هي الثالثة على التوالي في دوري الأبطال التي يلتقي خلالها الريال مع مانشستر سيتي (حامل اللقب)، بعدما سبق أن التقيا في نصف النهائي في الموسمين الماضيين.

وفي موسم 2021-2022، حسم الريال المواجهة لمصلحته بعدما فاز 6-5 على "السيتيزنز" في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالمربع الذهبي للمسابقة، قبل أن يشق طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الـ14 في تاريخه عقب فوزه

على ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف في النهائي، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة.

وفي الموسم الماضي، تمكن سيتي من الثأر من الريال، بعدما فاز 5-1 على الفريق الملكي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يرفع كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في النهائي.

في المقابل، تعد هذه هي المواجهة الأولى، التي يلتقي خلالها برشلونة الفائز باللقب 5 مرات، مع سان جيرمان في دوري الأبطال منذ مباراتهما في ثمن نهائي موسم 2020-2021، حينما فاز الفريق الفرنسي برباعية نظيفة ذهابا في إسبانيا، ثم تعادلا 1-1 إيابا في باريس.

ومازالت الجماهير تتذكر (الريمونتادا) التاريخية التي قام بها برشلونة موسم 2016-2017، حينما قلب خسارته برباعية أمام نادي العاصمة الفرنسية في لقاء الذهاب بالعاصمة الفرنسية، إلى فوز مذهل 6-1 في لقاء الإياب.

ويعود بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة، لمواجهة أرسنال في البطولة بعد غياب 7 أعوام، حيث يرجع آخر لقاء بينهما إلى ثمن نهائي موسم 2016-2017، حينما فاز الفريق الألماني ذهابا 5-1 في ملعبه، قبل أن يكرر

فوزه بالنتيجة ذاتها في لقاء الإياب بالعاصمة البريطانية لندن.

من جانبه، يلتقي بوروسيا دورتموند، الفائز بالبطولة عام 1997، مع أتلتيكو مدريد في المواجهة الثالثة بينهما بدوري الأبطال.

وسبق أن التقى الفريقان بدور المجموعات للبطولة موسم 1996-1997، حيث فاز دورتموند بهدف نظيف على ملعب أتلتيكو، الذي فاز في لقاء الإياب 2-1 على ملعب الفريق الألماني.

كما لعب الفريقان أيضا في الدور ذاته لموسم 2018-2019، حيث انتصر دورتموند برباعية نظيفة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، قبل أن يفوز أتلتيكو بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي جرت بالعاصمة الإسبانية.