كلوب يشيد بصلاح: استثنائي ولاعب من الطراز العالمي

أشاد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بالـ"لياقة" التامة لمحمد صلاح حيث يستعد لمواجهة منافسه المفضل مانشستر يونايتد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن المدرب الألماني أثنى أيضا على الطريقة تعامل بها الفريق بدون هدافه الأول لمدة شهرين، عندما غاب صلاح في البداية بسبب مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا ومن ثم بسبب مشكلة في أوتار الركبة التي تعرض لها أثناء البطولة.

وسجل صلاح وصنع 3 أهداف أول 90 دقيقة يلعبها منذ بداية العام، وذلك في المباراة التي فاز فيها ليفربول على سبارتا براغ 6-1 بالدوري الأوروبي، ولكن رحلة الفريق لأولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي ستقدم قياسا حقيقا عما إذا كان صلاح عاد لأفضل حالاته أم لا.

ويتطلع اللاعب المصري الدولي للمباراة، خاصة وأنه سجل مع ليفربول أهدافا في شباك مانشستر يونايتد أكثر من أي فريق آخر (12 هدفا في 13 مباراة).

Klopp on Mo Salah "He’s an exceptional guy and a world-class player. The way we dealt without him is unbelievable. But it’s much better to have him around." pic.twitter.com/7HeMHfkVFf

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) March 15, 2024