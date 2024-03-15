غياب محرز وعودة بن رحمة.. بيتكوفيتش يكشف قائمة منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم -اليوم الجمعة- تشكيلة مكونة من 31 لاعبا للمنتخب الأول تحت قيادة مدربه الجديد فلاديمير بيتكوفيتش والتي شهدت غياب رياض محرز لاعب الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك محرز مع "الخضر" في كأس أمم أفريقيا الأخيرة حيث ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات بعدما تذيل مجموعته التي ضمت أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، بنقطتين.

كما غاب سفيان فيغولي وإسلام سليماني ويوسف بلايلي، بينما عاد ياسين براهيمي لاعب الغرافة القطري، وسعيد بن رحمة لاعب ليون الفرنسي للتشكيلة مجددا.

وانضم للتشكيلة أيضا أحمد قندوسي لاعب الأهلي حامل لقب الدوري المصري والمعار إلى سيراميكا كليوباترا.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة منتخبي بوليفيا وجنوب أفريقيا يومي 22 و26 آذار/مارس الحالي على الترتيب، ضمن الدورة الرباعية الدولية الودية التي يرعاها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وتستضيفها الجزائر.

وكان بيتكوفيتش قد وقع عقدا مع الاتحاد المحلي مطلع الشهر الجاري لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى عام 2026 خلفا للمدرب السابق جمال بلماضي.

وهذه تشكيلة الجزائر:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط – أنتوني ماندريا – مصطفى زغبة

الدفاع: ريان آيت نوري، يوسف عطال، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، كيفن قيطون، جوان حجام، محمد مداني، محمد أمين توغاي، عيسى ماندي.

لاعبو الوسط: حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، رفيق قيطان، أحمد قندوسي، راميز زروقي، حمد عبدلي.

مهاجمون: محمد أمين عمورة، منصف بقرار، بشير بلومي، ياسين بن زية، بدر الدين بوعناني، بغداد بونجاح، ياسين براهيمي، فارس شايبي، أمين جويري، أنيس حاج موسى، سعيد بن رحمة.