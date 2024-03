عرض فلكي من "بوما" لبرشلونة يهدد شراكتها التاريخية مع "نايكي"

قالت تقارير صحفية، إن الشركة الألمانية "بوما" للألبسة الرياضية قدمت عرض رعاية ضخما لبرشلونة من شأنه أن يهدد الشراكة القائمة بين البرسا وشركة المستلزمات الرياضية الأميركية "نايكي"، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "بوما" قدّمت عرضا فلكيا للفريق الكتالوني يتضمّن مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو، إضافة إلى إيراد سنوي يبلغ 120 مليون يورو.

Puma are willing to offer Barcelona a better deal than Nike. They are ready to pay the club a fee of around €120 million annually, which is significantly more than the €85 million paid by Nike. pic.twitter.com/5N7hVK51rN

— Football Remedies (@AnuskaAnanya) March 13, 2024