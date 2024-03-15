ريال مدريد يرفض مشاركة لاعبيه في أولمبياد باريس

أبلغ ريال مدريد الإسباني العديد من الاتحادات الوطنية أنّه لن يسمح للاعبيه في المشاركة بمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة هذا الصيف في باريس، ذلك حسب ما أشار مصدر مقرّب من الملف، مؤكدا المعلومات التي نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية "بعث ريال رسالة إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد".

وتُعد هذه الأخبار سيئة على نحو خاص لفرنسا البلد المضيف التي كانت تمني النفس بتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة لمحاولة الظفر بالميدالية الذهبية، وعلى رأس أولوياتها النجم كيليان مبابي الذي يُرجح أن ينتقل إلى ريال من سان جيرمان بعدما أعلن الرحيل عنه نهاية الموسم.

وسبق لقائد "الديوك" أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك 3 لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.

Le Real Madrid a écrit à la FFF pour la prévenir qu'aucun de ses joueurs ne sera autorisé à disputer les Jeux Olympiques cet été. Une décision qui vaut également pour tout son effectif. Kylian Mbappé s'éloigne un peu plus encore de son rêve olympique. https://t.co/fyp2JvJH7z pic.twitter.com/r9b3dxxhaa — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 14, 2024

لكن بما أنّ مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي "فيفا" فإنّ الأندية ليست مُلزمة بتحرير لاعبيها.

وسبق أن صرّح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن مشاركة مبابي في أولمبياد باريس "صعبة جداً" نظراً لأنه سيكون قادماً مباشرة من المشاركة مع "الديوك" في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

وقال ديشان الخميس "من الصعب جداً على الصعيدين النفسي والبدني المشاركة في مسابقتين مماثلتين متتاليتين خلال فصل الصيف من دون الحصول على أي عطلة".

وأشار المدرب إلى أن بعض أعضاء المنتخب الذي سيشارك بكأس أوروبا مرشحون لتشكيلة المنتخب الأولمبي التي سيختارها المدرب تيري هنري.