تن هاغ: راشفورد جزء من مشروع مانشستر يونايتد ولا توجد نية لبيعه

قال إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إنه لا توجد أي نية لبيع ماركوس راشفورد نجم الفريق في الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أنه بعد أن سجل راشفورد 30 هدفا في الموسم الماضي وتمديد عقده 5 سنوات، سجل اللاعب الصاعد من أكاديمية النادي 7 أهداف فقط هذا الموسم.

وارتبط اسم راشفورد البالغ 26 عاما هذا الأسبوع بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قد يمنح مانشستر يونايتد أموالا ضخمة في ظل اعتبارات الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق بالربحية والاستدامة المالية.

وقد يمثل هذا ربحا صافيا في هذه الناحية خاصة وأنه لاعب إنجليزي ولكن المدير الفني تن هاغ قال إن الفائدة المالية لا تقارن بأهمية اللاعب للنادي في المستقبل.

وقال تن هاغ:" لم نجدد تعاقده لمدة 5 أعوام في الموسم الماضي، ولدينا نية لبيعه، لا.. ينبغي أن يكون جزءا من هذا المشروع، لذلك فهذا ليس موضوعا نتحدث فيه".

