برشلونة يواجه بايرن ميونخ.. قرعة افتراضية صادمة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد تأهل برشلونة لأول مرة منذ 2020 إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وعبور بايرن ميونخ إلى الدور نفسه، بات عشاق الساحرة المستديرة يراقبون ويترقبون إمكانية أن تسفر القرعة عن مواجهة بينهما.

ففي قرعة هذا الدور، لا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة، ويمكن أن يتقابل فريقان من البلد نفسه، على عكس الأدوار السابقة.

وبناء على ذلك، فمن المحتمل أن تسفر القرعة عن مواجهات نارية، فربما يصطدم ريال مدريد مع برشلونة في كلاسيكو إسباني مرتقب، أو مع مانشستر سيتي، وكذلك يمكن أن يلعب بايرن مع سان جيرمان في إعادة لنهائي المسابقة الذي جرى بينهما موسم 2019- 2020، أو أن يلتقي الفريق البافاري مع دورتموند في مواجهة ألمانية خالصة، كنهائي موسم 2012- 2013.

وقد تضع القرعة مانشستر سيتي أمام أرسنال في لقاء إنجليزي خالص، ليتجدد الموعد بينهما ولكن بنكهة أوروبية، في ظل المنافسة الشرسة بينهما على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسحب خبراء ومحللو شبكة قنوات "بي إن سبورتس" قرعة افتراضية قبل أيام، وكانت النتيجة صادمة لعشاق البرسا، خاصة أنها توقعت مواجهة بين البرسا وبايرن ميونخ الذي فاز عليه 8-2 في ربع نهائي موسم 2019-2020.

وتاليا، نتيجة قرعة محللي "بي إن سبورتس":