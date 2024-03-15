اكتمل عِقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ويُنتظر من القرعة التي تجرى اليوم الجمعة أن تفرز مواجهات من العيار الثقيل في البطولة القارية الثانية من حيث الأهمية.

وضمت قائمة المتأهلين فرقا سبق لها التتويج بهذه البطولة وأخرى تنشد المجد الأوروبي، وبينما غابت الفرق الإيطالية عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حضرت بقوة في هذا الدور من الدوري الأوروبي.

والفرق الثمانية هي:

ليفربول الإنجليزي (فاز باللقب مواسم 2000-2001، و1975-1976، و1972-1973)

روما الإيطالي

مرسيليا الفرنسي

باير ليفركوزن الألماني (فاز باللقب موسم 1987-1988)

ميلان الإيطالي

بنفيكا البرتغالي

ويستهام الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي

موعد القرعة ومباريات ربع ونصف ونهائي الدوري الأوروبي

وتسحب قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024 بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية. وبالإضافة إلى ربع النهائي، ستُسحب قرعة نصف النهائي والنهائي.

وتلعب مباريات ربع النهائي يومي 11 و18 أبريل/نيسان المقبل، ونصف النهائي في الثاني والتاسع من مايو/أيار المقبل، والنهائي سيقام في العاصمة الأيرلندية دبلن يوم 22 مايو/أيار المقبل.

دوري المؤتمر الأوروبي

أما الفرق الـ8 المتأهلة إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي فهي:

أستون فيلا الإنجليزي

باوك أثينا اليوناني

فيورنتينا الإيطالي

كلوب بروج البلجيكي

ليل الفرنسي

أولمبياكوس اليوناني

فنربخشة التركي

فيكتوريا بلزن التشيكي

موعد القرعة ومباريات ربع ونصف ونهائي المؤتمر الأوروبي

وتسحب قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024 بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية. وبالإضافة إلى ربع النهائي، ستسحب قرعة نصف النهائي والنهائي.

وتلعب مباريات ربع النهائي يومي 11 و18 الشهر المقبل ونصف النهائي في الثاني والتاسع من مايو/أيار المقبل والنهائي سيقام في في العاصمة اليونانية أثينا يوم 29 مايو/أيار المقبل.