أمام ابنه وزوجته.. مشجعون غاضبون يعتدون على إيموبيلي نجم لاتسيو

تعرّض قائد وهداف لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي للدفع والإهانة -الجمعة- من قِبل أنصار نادي العاصمة، الغاضبين بسبب الأزمة التي يمر بها فريقهم، وقد اتهم الصحافة المحلية بالمسؤولية عن هذا الاعتداء.

وأوضح محامو اللاعب، في بيان، أن "تشيرو إيموبيلي وزوجته جيسيكا وابنه ماتيا، البالغ أربع سنوات، تعرضوا لاعتداء لفظي وجسدي من قِبل مجموعة من الأشخاص أمام مدرسة ابنهم"، دون تحديد ما إذا كانوا قد تعرضوا للإصابة.

وأفادت الصحف الإيطالية بأن الدولي الإيطالي، الذي يحمل الرقم القياسي للأهداف (36 في موسم 2019-2020) المسجلة في بطولة إيطاليا، قد تعرض للدفع وهو في طريقه إلى مدرسة ابنه، كما تعرضت زوجته للإهانة بمفردها الخميس في شوارع روما.

وأضاف البيان "كل هذا، للأسف، يأتي بعد التحريض على الكراهية، الذي يشجعه جزء من الصحافة والصحفيين عبر شبكاتهم الاجتماعية، الذين ينشرون دوافع الكراهية ضد تشيرو إيموبيلي، وينقلون حقائق لا تتوافق مع الواقع".

