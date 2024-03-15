أفضل 15 حارسا للمرمى في العالم

لا يكمن سر نجاح وتألق أندية النخبة في الدوريات الأوروبية الكبرى في مهارة مهاجميها وخطوط دفاعها القوية فقط، بل يتوقف الأمر أيضا على مدى براعة حراس مرماها الذين يصنعون في أحيان كثيرة الفارق سواء خلال المباراة بالحفاظ على نظافة الشباك أو بالتصدي لهجمات خطيرة أو ركلات الجزاء والترجيح.

يعدّ أليسون بيكر حارس ليفربول، وإيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي، وتيبو كروتوا حارس ريال مدريد، وتير شتيغن حارس برشلونة من أفضل حراس المرمى في العالم في الوقت الراهن.

ويضم الدوري الإنجليزي أفضل 6 حراس من بين الـ15 الأفضل في العالم.

معايير الاختيار

وقد تم اختيار حراس المرمى بناء على المعايير التالية:

الشباك النظيفة.

الأرقام القياسية الدولية.

التوزيع: كجزء من كرة القدم الحديثة، يجب أن يكون حراس المرمى قادرين على بدء الهجمات بتمرير دقيق.

التصدي للتسديدات.

وفيما يلي قائمة أفضل 15 حارسا في العالم:

1- البرازيلي أليسون بيكر: (ليفربول الإنجليزي) تلقى 21 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 9 مباريات هذا الموسم.

2- البلجيكي تيبو كورتوا: (ريال مدريد الإسباني) تلقى 49 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 17 مباريات هذا الموسم.

3- الألماني أندريه تير شتيغن: (برشلونة الإسباني) تلقى 21 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 11 مباراة هذا الموسم.

4- البرازيلي إيدرسون مورايس: (مانشستر سيتي الإنجليزي) تلقى 31 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 12 مباراة هذا الموسم.

5- السلوفيني أيان أوبلاك: (أتلتيكو مدريد الإسباني) تلقى 51 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 12 مباراة هذا الموسم.

6- الفرنسي مايك مينيان: (ميلان الإيطالي) تلقى 45 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 13 مباراة هذا الموسم.

7- الإيطالي غوغليلمو فيكاريو: (توتنهام الإنجليزي) تلقى 40 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 7 مباريات هذا الموسم.

8- الأرجنتيني إميليانو مارتينيز: (أستون فيلا الإنجليزي) تلقى 48 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 11 مباراة هذا الموسم.

9- الألماني مانويل نوير: (بايرن ميونخ الألماني) تلقى 26 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 9 مباريات هذا الموسم.

10- البولندي فويتشيك تشيزني: (يوفنتوس الإيطالي) تلقى 22 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 11 مباراة هذا الموسم.

11- الكاميروني أندريه أونانا: (مانشستر يونايتد الإنجليزي) تلقى 57 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 12 مباراة هذا الموسم.

12- الإيطالي جيانلويجي دوناروما: (باريس سان جيرمان الفرنسي) تلقى 27 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 14 مباراة هذا الموسم.

13- السويسري يان سومر: (إنتر ميلان الإيطالي) تلقى 17 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 23 مباراة هذا الموسم.

14- الإسباني ديفيد رايا: (أرسنال الإنجليزي)، تلقى 23 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 13 مباراة هذا الموسم.

15- المغربي ياسين بونو: (الهلال السعودي) تلقى 15 هدفا، وحافظ على شباكه نظيفة خلال 18 مباراة هذا الموسم.