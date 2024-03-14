6 لاعبين يتوقع رحيلهم عن ريال مدريد بنهاية الموسم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن 6 لاعبين من ريال مدريد الإسباني لكرة القدم قد يرحلون عن النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري، في ظل سعي النادي للاعتماد على المواهب الشابة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن 4 لاعبين ستنتهي عقودهم في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وهم لوكا مودريتش وتوني كروس وناتشو ولوكاس فاسكيز، بينما ينهي خوسيلو والحارس كيبا أريزابالاغا فترة إعارتهما في الفترة ذاتها.

الكرواتي لوكا مودريتش

رغم أن اللاعب البالغ (38 عاما) على استعداد للتجديد لمدة عام آخر، فإن ريال مدريد لا يرغب في تجديد عقده، في ظل اهتمام الأندية السعودية بالظفر بخدماته.

الألماني توني كروس

يعد نجم خط الوسط الألماني لاعبا أساسيا في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلا أن مستقبله ما زال غير واضح، ويلعب كروس بقميص الملكي منذ عام 2014.

الإسباني ناتشو

كان ناتشو قريبا بالفعل من مغادرة النادي الموسم الماضي، لكن انتهى به الأمر بتجديد عقده حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل. وفي الوقت الحالي لا يعرف ما إذا كان المدافع (34 عاما) سيستمر مشواره مع النادي المدريدي أم لا.

الإسباني لوكاس فاسكيز

أوشك فاسكيز على الرحيل عن ريال مدريد في عام 2021، لكنه مدد عقده إلى 30 يونيو/حزيران، ويبدو أن اللاعب ملتزم بالاستمرار لكن عليه انتظار قرار الرئيس فلورنتينو بيريز.

الإسباني خوسيلو

يلعب المهاجم صاحب (33عاما) على سبيل الإعارة من إسبانيول، وللاحتفاظ باللاعب يتوجب على ريال مدريد دفع 1.5 مليون يورو.

الإسباني كيبا

وصل حارس المرمى البالغ 29 عاما بنظام الإعارة من تشلسي الإنجليزي بعد إصابة تيبو كورتوا. ويبدو أن كيبا سيعود إلى لندن هذا الصيف في ظل تألق الحارس الأوكراني أندري لونين، وأيضا عدم استعداد ريال مدريد لدفع 20 مليون يورو للاحتفاظ بالحارس الباسكي.