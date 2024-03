هكذا حسمت المباراة الأخيرة هوية بطل البريميرليغ في مواسم سابقة

يشهد السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم منافسة محمومة بين مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال حيث يضيق الفارق بين الأندية الثلاثة بشكل يصعب فيه التكهن بمن سيظفر باللقب الكبير، لكن هذا الوضع سبق أن تكرر في مواسم سابقة وحسم اللقب في المباراة الأخيرة وأحيانا بفارق الأهداف.

وكان السباق على اللقب دائما ما ينحصر في أندية من أمثال مانشستر يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وليفربول.

وتكرر المشهد ذاته تقريبا في 9 مواسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاليا الألقاب التي حسمتها المباراة الأخيرة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز:

الفائز بلاكبيرن روفرز (الوصيف مانشستر يونايتد): موسم 1994-1995 وكان الفارق بينهما نقطة واحدة.

الفائز مانشستر يونايتد (الوصيف نيوكاسل يونايتد): موسم 1995-1996 وكان الفارق بينهما 4 نقاط.

𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻: 1995/96

𝗧𝗲𝗮𝗺: Manchester United

𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿: Sir Alex Ferguson

𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀: Schmeichel, G. Neville, Pallister, Bruce, Irwin, Beckham, Keane, Butt, Giggs, Cantona, Cole Did you get it right? pic.twitter.com/2caAqL4FtV — Premier League (@premierleague) April 20, 2020

الفائز: مانشستر يونايتد (الوصيف أرسنال): موسم 1998-1999 وكان الفارق بينهما نقطة واحدة.

Manchester United Treble 1998-99! 🔴🏆🏆🏆🌟 pic.twitter.com/ElWOIQcKf7 — Omolade Badmus MUFC 🇳🇬🇶🇦🔴👀 (@OmoladeBadmus21) April 25, 2023

الفائز: مانشستر يونايتد (الوصيف تشلسي): موسم 2007-2008 وكان الفارق بينهما نقطتين.

Ronaldo (centre) with his Manchester United teammates after the side won the Premier League in 2007. pic.twitter.com/xS5u9R3LNf — IC (@IconCristiano) March 11, 2024

الفائز: تشلسي (الوصيف مانشستر يونايتد): موسم 2009-2010 وكان الفارق الوحيد نقطة واحدة.

📅 Season: 2009/10

🏆 Champions: Chelsea

⚽️ Goals scored: 1,010

👟 Top scorer: Didier Drogba (29)

🎯 Most assists: Frank Lampard (14) pic.twitter.com/otzpmMbn8Z — Premier League (@premierleague) March 16, 2021

الفائز مانشستر سيتي (الوصيف مانشستر يونايتد): موسم 2011-2012 وحسم اللقب بفارق الأهداف بعد أن تساوى الفريقان في عدد النقاط.

5 – 2011-12 saw Manchester City become the fifth different side to win the Premier League title after Manchester United, Blackburn, Arsenal and Chelsea. Entry. #OptaPLSeasons pic.twitter.com/EuuAg9vZzw — OptaJoe (@OptaJoe) April 17, 2020

وكان "الشياطين الحمر" يتصدرون البريميرليغ بفارق 3 نقاط قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ36 على ملعب الاتحاد.

وفاز مانشستر سيتي بالديربي بهدف نظيف سجله المدافع فينسنت كومباني ليتصدر السيتيزنز المسابقة بفارق الأهداف عن الشياطين الحمر، قبل أن يفوز الفريق على نيوكاسل في الجولة 37 بهدفين نظيفين، وهي الجولة التي شهدت انتصار مانشستر يونايتد على سوانزي سيتي بنفس النتيجة.

الفائز: مانشستر سيتي (الوصيف ليفربول): موسم 2013-2014 وكان الفارق بينهما نقطتين.

2 – In 2013-14, Manchester City won their second Premier League crown in three years (also 2011-12); they had only won two titles in their first 82 top-flight seasons prior to this (1936-37 and 1967-68). Victorious. #OptaPLSeasons pic.twitter.com/XajOl6BSqZ — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2020

الفائز: مانشستر سيتي (الوصيف ليفربول): موسم 2018-2019 والفارق نقطة واحدة.

Winning 14 games in a row under pressure to finish the season while dealing with injuries, including a comeback win on the final day away from home. Manchester City 2018/19 without a doubt the greatest title defence ever pic.twitter.com/zcIGLABd3K — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) January 22, 2021

الفائز مانشستر سيتي (الوصيف ليفربول): موسم 2021-2022 والفارق بينهما نقطة واحدة.