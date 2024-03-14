رياضة|إنجلترا

هكذا حسمت المباراة الأخيرة هوية بطل البريميرليغ في مواسم سابقة

The Premier League trophy on display ahead of the Premier League match at the Emirates Stadium, London. Picture date: Saturday October 1, 2022. (Photo by Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز غالبا ما يشهد منافسة قوية بين الأندية الكبرى (غيتي)
14/3/2024

يشهد السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم منافسة محمومة بين مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال حيث يضيق الفارق بين الأندية الثلاثة بشكل يصعب فيه التكهن بمن سيظفر باللقب الكبير، لكن هذا الوضع سبق أن تكرر في مواسم سابقة وحسم اللقب في المباراة الأخيرة وأحيانا بفارق الأهداف.

وكان السباق على اللقب دائما ما ينحصر في أندية من أمثال مانشستر يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وليفربول.

وتكرر المشهد ذاته تقريبا في 9 مواسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاليا الألقاب التي حسمتها المباراة الأخيرة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز:

 

  • الفائز بلاكبيرن روفرز (الوصيف مانشستر يونايتد): موسم 1994-1995 وكان الفارق بينهما نقطة واحدة.

  • الفائز مانشستر يونايتد (الوصيف نيوكاسل يونايتد): موسم 1995-1996 وكان الفارق بينهما 4 نقاط.

  • الفائز: مانشستر يونايتد (الوصيف أرسنال): موسم 1998-1999 وكان الفارق بينهما نقطة واحدة.

  • الفائز: مانشستر يونايتد (الوصيف تشلسي): موسم 2007-2008 وكان الفارق بينهما نقطتين.

 

  • الفائز: تشلسي (الوصيف مانشستر يونايتد): موسم 2009-2010  وكان الفارق الوحيد نقطة واحدة.

  • الفائز مانشستر سيتي (الوصيف مانشستر يونايتد): موسم 2011-2012 وحسم اللقب بفارق الأهداف بعد أن تساوى الفريقان في عدد النقاط.

وكان "الشياطين الحمر" يتصدرون البريميرليغ بفارق 3 نقاط قبل مواجهة الفريقين في الجولة الـ36 على ملعب الاتحاد.

وفاز مانشستر سيتي بالديربي بهدف نظيف سجله المدافع فينسنت كومباني ليتصدر السيتيزنز المسابقة بفارق الأهداف عن الشياطين الحمر، قبل أن يفوز الفريق على نيوكاسل في الجولة 37 بهدفين نظيفين، وهي الجولة التي شهدت انتصار مانشستر يونايتد على سوانزي سيتي بنفس النتيجة.

  • الفائز: مانشستر سيتي (الوصيف ليفربول): موسم 2013-2014 وكان الفارق بينهما نقطتين.

  • الفائز: مانشستر سيتي (الوصيف ليفربول): موسم 2018-2019 والفارق نقطة واحدة.

  • الفائز مانشستر سيتي (الوصيف ليفربول): موسم 2021-2022 والفارق بينهما نقطة واحدة.

المصدر : الصحافة البريطانية