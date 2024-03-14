ناغلسمان يضم 6 وجوه جديدة لألمانيا قبل آخر اختبار ليورو 2024

استدعى يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم 6 وجوه جديدة لتشكيلة الفريق، من بينهم ألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن ميونخ، قبل وديتي فرنسا وهولندا، آخر اختبار للمنتخب الألماني قبل استضافة بطولة أوروبا 2024.

وقرر ناغلسمان أيضا عدم استدعاء ليون جوريتسكا وسيرج غنابري لاعبي بايرن ميونخ وماتس هوملز لاعب بروسيا دورتموند، وإنما اختار ضم المتألق بافلوفيتش (19 عاما) الذي قدم موسما هائلا كلاعب خط وسط مدافع.

وفي ظل الموسم الرائع الذي يقدمه شتوتغارت في الدوري الألماني، شهدت تشكيلة المنتخب ضم 3 وجوه جديدة من الفريق، وهم فالديمار أنتون وماكسيميليان ميتلشتات ودينيز أونداف.

كذلك ضمت التشكيلة الوافدين الجديدين ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم ويان-نيكلاس بسته لاعب هايدنهايم.

وضمت تشكيلة المنتخب الألماني أيضا المخضرم توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، والذي أعلن مؤخرا عودته للعب الدولي، وحارس المرمى مانويل نوير العائد بعد غياب طويل بسبب إصابة بكسر في الساق في ديسمبر/كانون الأول 2022.