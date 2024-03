ميسي يقود إنتر ميامي إلى ربع نهائي أبطال كونكاكاف

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأورغوياني لويس سواريز، فريقهما إنتر ميامي الأميركي إلى ربع نهائي دوري أبطال منطقة الكونكاكاف، بعد الفوز على ضيفه ومواطنه ناشفيل 3-1 في إياب ثمن النهائي أمس الأربعاء.

وصنع ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، الهدف الأوّل لسواريز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ميسي نفسه الثاني (23).

وخرج ميسي في الدقيقة 50 بسبب الإصابة ودخل الفنلندي روبرت تايلور بدلا منه ليُسجّل الثالث (63)، قبل أن يُقلّص الإنجليزي سام سوريدج الفارق للضيوف (90+3).

وانتهت مباراة الذهاب -الخميس الماضي- بالتعادل 2-2، حيث سجّل ميسي الهدف الأول وسواريز الثاني.

What a finish from Lionel Messi 🔥

The GOAT sends Inter Miami to the #ConcacafChampionsCup Quarter Finals pic.twitter.com/rlNbLeubnv

— New Sheriff⚓ (@NewsheriffUtd) March 14, 2024