ميسي يقود إنتر ميامي إلى ربع نهائي أبطال كونكاكاف

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأورغوياني لويس سواريز، فريقهما إنتر ميامي الأميركي إلى ربع نهائي دوري أبطال منطقة الكونكاكاف، بعد الفوز على ضيفه ومواطنه ناشفيل 3-1 في إياب ثمن النهائي أمس الأربعاء.

وصنع ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، الهدف الأوّل لسواريز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ميسي نفسه الثاني (23).

وخرج ميسي في الدقيقة 50 بسبب الإصابة ودخل الفنلندي روبرت تايلور بدلا منه ليُسجّل الثالث (63)، قبل أن يُقلّص الإنجليزي سام سوريدج الفارق للضيوف (90+3).

وانتهت مباراة الذهاب -الخميس الماضي- بالتعادل 2-2، حيث سجّل ميسي الهدف الأول وسواريز الثاني.

What a finish from Lionel Messi 🔥 The GOAT sends Inter Miami to the #ConcacafChampionsCup Quarter Finals pic.twitter.com/rlNbLeubnv — New Sheriff⚓ (@NewsheriffUtd) March 14, 2024

وقال المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو إن خروج ميسي هو بسبب القلق من إصابة في الركبة.

وأضاف: "لم نرد المخاطرة. حاولنا أن نرى إن كان بإمكانه أن يتحمّل لوقت أطول؛ لكن الإصابة كانت تُزعجه وفضّلنا أن نُخرجه".

وتابع: "أعتقد أنه لن يكون جاهزا لخوض مباراة السبت (أمام دي سي يونايتد في الدوري)".

وغاب حامل لقب كأس العالم 2022 عن المباراة التي خسرها فريقه على أرضه أمام مونتريال 2-3 الأحد في الدوري الأميركي، للراحة.

وسيلعب إنتر ميامي الذي يشارك لأوّل مرة في المسابقة مع الفائز من مواجهة الإياب بين مونتيري المكسيكي وضيفه إف سي سينسيناتي الأميركي، بعد أن فاز الفريق المكسيكي بهدف نظيف ذهابا.