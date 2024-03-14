يترقب عشاق كرة القدم في العالم نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، لمعرفة المواجهات المرتقبة بين أفضل الأندية الساعية للمجد الأوروبي، وذلك بعد أن أُسدل الستار على ثمن النهائي أمس الأربعاء بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

ويسعى مانشستر سيتي للدفاع عن اللقب، بينما تتطلع أندية ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة للوصول إلى المشهد الختامي لهذه البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، ولأول مرة في هذا الموسم، يمكن للأندية من نفس البلد مواجهة بعضها البعض.

ويقام النهائي على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وفي التالي كل ما تحتاج معرفته حول قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك توقيت القرعة وكيفية مشاهدتها مباشرة والفرق المتأهلة.

ما موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

ستقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة 15 مارس/آذار 2024 بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية. وبالإضافة إلى ربع النهائي، ستقام قرعة نصف النهائي والنهائي.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف النهائي والنهائي

ذهاب ربع النهائي التاسع والعاشر من أبريل/نيسان 2024.

إياب ربع النهائي 16 و17 أبريل/نيسان 2024.

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ذهاب نصف النهائي 30 أبريل/نيسان والأول من مايو/أيار 2024.

إياب نصف النهائي السابع والثامن من مايو/أيار 2024.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

النهائي في الأول من يونيو/حزيران 2024.

ما القنوات الناقلة لقرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

ستبث شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حفل القرعة على الهواء مباشرة، كما سينقل الموقع الرسمي ليويفا مجريات القرعة مباشرة.

ما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

8 فرق ستشارك في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: