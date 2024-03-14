مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا

مواجهة عربية خالصة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين الإماراتي والهلال السعودي، في حين يواجه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يوكوهاما مارينوس الياباني في الدور النصف النهائي الآخر.

موعد مباراتي الذهاب والإياب بين العين والهلال:

ذهاب نصف النهائي: الفريق الإماراتي يستضيف نظيره السعودي في 16 أبريل/نيسان المقبل على ملعب "هزاع بن زايد".

الفريق الإماراتي يستضيف نظيره السعودي في 16 أبريل/نيسان المقبل على ملعب "هزاع بن زايد". إياب نصف النهائي: الهلال يستضيف العين في 23 من أبريل/نيسان المقبل في ملعب "المملكة أرينا".

موعد مباراتي الذهاب والإياب بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني: