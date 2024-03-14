منتخب بلجيكا يخوض يورو 2024 بقميص "تان تان"

سيكرّم المنتخب البلجيكي لكرة القدم شخصية الشرائط المصورة الشهيرة "تان تان" ومؤلفها بارتداء قميص خاص خلال نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، كُشف النقاب عنه اليوم الخميس في متحف إيرجيه في لوفان لا نوف جنوب بروكسل.

والقميص سيكون باللون الأزرق مع ياقة بيضاء، وهما لونا الزي الذي اشتهر به "تان تان" بقميصه الأبيض تحت كنزة زرقاء في الشرائط المصورة الشهيرة، التي ألفها الرسام البلجيكي جورج ريمي المعروف بإيرجيه (1907-1983).

ومغامرات "تان تان" هي سلسلة من الروايات المصورة من تأليف إيرجيه، وتعد إحدى أكثر القصص المصورة شعبية في أوروبا والعالم خلال القرن العشرين، حيث تُرجمت لأكثر من 70 لغة.

وظهرت السلسلة للمرة الأولى باللغة الفرنسية في 10 يناير/كانون الثاني 1929، في ملحق إحدى الصحف البلجيكية، وأدى نجاحها إلى إصدار العديد من الأجزاء الأخرى منها، وصولا إلى إصدار مجلة "تان تان" الأسبوعية عام 1946، وبلغ توزيعها 240 ألف نسخة في ذروتها خلال السبعينيات، وتوقفت عن الصدور عام 1988.

Pour l'euro 2024, la Belgique portera un maillot extérieur en hommage à Tintin 🇧🇪#football #BD #tintin pic.twitter.com/R3ColJ2EZy — Ecrire le sport (@Ecrirelesport) March 10, 2024

وفي عام 1950 أنشأ ريمي أستوديو إيرجيه، الذي أنتج عبره 24 جزءا من السلسلة.

وخلال الكشف عن القميص الخاص، قال المدير التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيت فاندندريشه "كمعجب كبير بتان تان، أنا سعيد لأن شياطيننا الحمر (لقب منتخب بلجيكا) يذهبون لخوض (كأس) أوروبا بقميص مستوحى من أحد أعظم الأبطال البلجيكيين".

وسيرتدي المنتخب البلجيكي هذا القميص خلال مبارياته المقررة خارج أرضه، وأولها المواجهة الودية مع إنجلترا يوم 26 مارس/آذار الحالي بلندن.

ومن أجل إتقان التشابه مع "تان تان"، الذي غالبا ما كان يرتدي سروالا بنيا قصيرا، تضمن الزي المقدم اليوم الخميس سروالا بنيا.

وبالنسبة للمباريات على أرضه، سيبقى منتخب "الشياطين الحمر" باللون الأحمر الذي سيكون داكنا هذه المرة.

وسيعتمد الزيّان خلال نهائيات كأس أوروبا التي ستقام في ألمانيا بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز المقبلين، حيث وقعت بلجيكا في المجموعة الخامسة بجانب رومانيا وسلوفاكيا ومنتخب صاعد من ملحق دوري الأمم الأوروبية.