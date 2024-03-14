مبابي يقاضي صاحب مطعم أطلق اسمه على "سندويتش كباب"

قرر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي مقاضاة أحد المؤثرين المشهورين بعد أن أطلق اسمه على "سندويتش كباب" يقدمه في مطعمه.

ويعد محمد هيني، الذي يشجع نادي مارسيليا المنافس، من الشخصيات المؤثرة المشهورة في فرنسا ويمتلك متجرا للكباب.

ووصف "كباب مبابي" الخاص به بأنه يحتوي على "خبز مستدير مثل رأس مبابي".

وكشف هيني أنه تلقى شكوى قانونية من الفريق القانوني لمبابي بعد أن قام بإعداد سندويتش كباب يحمل اسم مهاجم سان جيرمان.

وتردد أن محامي مبابي قد أرسل خطابا إلى المؤثر يأمره بتغيير تسمية الكباب وإلا سيواجه المزيد من الإجراءات القانونية.

وشارك هيني عبر موقع "غات فرنش فوتبول نيوز" جزءا من الرسالة عبر الإنترنت.

🔴🇫🇷La société #KMA, détenant les droits de @KMbappe , met en demeure Mohamed Henni pour avoir utilisé le nom du joueur dans la description d'un plat de son kebab. Kylian Mbappé a mis en demeure Mohamed Henni pour avoir commercialisé un sandwich reprenant dans la description du… pic.twitter.com/Rg0IK0iR7B — Boban Driçlek (@tintouche92i) March 12, 2024

وجاء نص الرسالة كما يلي "السيد هيني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية، دون الحصول على موافقة مسبقة صريحة".

ورد هيني بوصف مبابي بأنه "محرج".

وأعرب هيني عن شعوره بالدهشة من أن لاعبا في مكانة كيليان مبابي لديه الوقت والمال للهجوم عليه.

وقال "أنا مندهش من أن لاعبا بهذا المستوى لديه الوقت للتفكير بي. إنه يستخدم وقته وماله لمهاجمتي. أنا لا أوذي أحدا".

ويرى هيني أن مبابي فشل في رؤية الجانب المضحك من الموضوع.

وسبق أن قام هيني بعمل فطيرة باسم ديمتري باييه لاعب مارسيليا ومنتخب فرنسا، الذي سعد بالأمر على عكس هداف باريس سان جيرمان.