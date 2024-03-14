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مبابي يقاضي صاحب مطعم أطلق اسمه على "سندويتش كباب"

كومبو من اليمين Mohamed Henni من حسابه على إكس و مبابي من رويترز Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Stade de Reims - Parc des Princes, Paris, France - March 10, 2024 Paris St Germain's Kylian Mbappe reacts after the match REUTERS/Stephanie Lecocq
مبابي(يسار) قرر مقاضاة المؤثر هيني بعد أن أطلق اسمه على كباب يعده بمطعمه (وكالات ومواقع التواصل)
14/3/2024-|آخر تحديث: 14/3/202411:35 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قرر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي مقاضاة أحد المؤثرين المشهورين بعد أن أطلق اسمه على "سندويتش كباب" يقدمه في مطعمه.

ويعد محمد هيني، الذي يشجع نادي مارسيليا المنافس، من الشخصيات المؤثرة المشهورة في فرنسا ويمتلك متجرا للكباب.

ووصف "كباب مبابي" الخاص به بأنه يحتوي على "خبز مستدير مثل رأس مبابي".

وكشف هيني أنه تلقى شكوى قانونية من الفريق القانوني لمبابي بعد أن قام بإعداد سندويتش كباب يحمل اسم مهاجم سان جيرمان.

وتردد أن محامي مبابي قد أرسل خطابا إلى المؤثر يأمره بتغيير تسمية الكباب وإلا سيواجه المزيد من الإجراءات القانونية.

وشارك هيني عبر موقع "غات فرنش فوتبول نيوز" جزءا من الرسالة عبر الإنترنت.

وجاء نص الرسالة كما يلي "السيد هيني يستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية، دون الحصول على موافقة مسبقة صريحة".

ورد هيني بوصف مبابي بأنه "محرج".

وأعرب هيني عن شعوره بالدهشة من أن لاعبا في مكانة كيليان مبابي لديه الوقت والمال للهجوم عليه.

وقال "أنا مندهش من أن لاعبا بهذا المستوى لديه الوقت للتفكير بي. إنه يستخدم وقته وماله لمهاجمتي. أنا لا أوذي أحدا".

ويرى هيني أن مبابي فشل في رؤية الجانب المضحك من الموضوع.

وسبق أن قام هيني بعمل فطيرة باسم ديمتري باييه لاعب مارسيليا ومنتخب فرنسا، الذي سعد بالأمر على عكس هداف باريس سان جيرمان.

المصدر : مواقع إلكترونية