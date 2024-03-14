قطر تستضيف النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم تحت 17 عاما

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس دولة قطر حق استضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 17 عاما في النسخ الخمس المقبلة اعتبارا من عام 2025 المقبل.

وبعد قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 في مونديال الشباب تحت 17 عاما وتنظيمه سنويا بدلا من كل عامين، تم التأكيد اليوم على أن النسخ الخمس المقبلة من البطولة، ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، انطلاقا من عام 2025.

وفي الوقت نفسه، سيستضيف المغرب كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، والتي تم توسيعها إلى 24 فريقا وستقام سنويا اعتبارا من عام 2025 وحتى عام 2029.

Introducing the hosts for the next five editions of the #U17WC and #U17WWC: Qatar and Morocco! 🇶🇦🇲🇦 pic.twitter.com/17kNuOfw33 — FIFA (@FIFAcom) March 14, 2024

وفازت ألمانيا بلقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4-3، إثر تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي السبت في مدينة سوراكارتا الإندونيسية.

وهذا اللقب الأول لألمانيا التي بلغت نهائي نسخة 1985 الافتتاحية وحلّت ثالثة في 2007 و2011 ورابعة في 1997. أما فرنسا، فأخفقت في إضافة لقبها الثاني بعد 2001 عندما فازت على نيجيريا بثلاثية نظيفة.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، في حين حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في أسكتلندا.

وخلفت ألمانيا البرازيل المتوجة بنسخة 2019 على حساب المكسيك 2-1.