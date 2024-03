قطر تستضيف النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم تحت 17 عاما

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس دولة قطر حق استضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 17 عاما في النسخ الخمس المقبلة اعتبارا من عام 2025 المقبل.

وبعد قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 في مونديال الشباب تحت 17 عاما وتنظيمه سنويا بدلا من كل عامين، تم التأكيد اليوم على أن النسخ الخمس المقبلة من البطولة، ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، انطلاقا من عام 2025.

وفي الوقت نفسه، سيستضيف المغرب كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، والتي تم توسيعها إلى 24 فريقا وستقام سنويا اعتبارا من عام 2025 وحتى عام 2029.

Introducing the hosts for the next five editions of the #U17WC and #U17WWC: Qatar and Morocco! 🇶🇦🇲🇦 pic.twitter.com/17kNuOfw33

— FIFA (@FIFAcom) March 14, 2024