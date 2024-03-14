شاهد.. دورتموند يهزم آيندهوفن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أحرز جيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند هدفا في الدقيقة الثالثة وأضاف ماركو رويس هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقودا فريقهما للفوز 2-صفر على آيندهوفن اليوم الأربعاء والتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في 3 سنوات، بعد انتصار الفريق 3-1 في مجموع المباراتين.

وأطلق سانشو، المعار من مانشستر يونايتد، تسديدته من بين ساقي أحد لاعبي آيندهوفن لترتطم بالقائم ليسجل هدفه الثاني في مباراتين.

وبعد الاستراحة تحسن أداء آيندهوفن، الذي بلغ ربع النهائي بدوري الأبطال لآخر مرة في 2007، وأطلق البديل هيرفينغ لوزانو تسديدة صاروخية في القائم من 25 مترا في الدقيقة 52.

وراوغ يوهان باكايوكو بعد ذلك المدافع ماتس هوملز لكنه لم يتمكن من التغلب على غريغور كوبيل حارس دورتموند في الدقيقة 70.

وحصل دورتموند على فرصة عبر نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 77 لكن رويس فعلها بشكل أفضل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن اقترب آيندهوفن من التسجيل عبر لوك دي يونغ.