شاهد.. دورتموند يهزم آيندهوفن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أحرز جيدون سانشو لاعب بروسيا دورتموند هدفا في الدقيقة الثالثة وأضاف ماركو ريوس هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقودا فريقهما للفوز 2-صفر على آيندهوفن اليوم الأربعاء والتأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في ثلاث سنوات بعد انتصار الفريق 3-1 في مجموع المباراتين.

واطلق سانشو، المعار من مانشستر يونايتد، تسديدته من بين ساقي أحد لاعبي آيندهوفن لترتطم بالقائم ليسجل هدفه الثاني في مباراتين.

وتحسن أداء آيندهوفن، الذي بلغ ربع النهائي بدوري الأبطال لآخر مرة في 2007، بعد الاستراحة وأطلق البديل هيرفينغ لوزانو تسديدة صاروخية في القائم من 25 مترا في الدقيقة 52.

وراوغ يوهان باكايوكو بعد ذلك المدافع ماتس هوملز لكنه لم يتمكن من التغلب على غريغور كوبيل حارس دورتموند في الدقيقة 70.

وحصل دورتموند على فرصة عبر نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 77 لكن ريوس فعلها بشكل أفضل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن اقترب آيندهوفن من التسجيل عبر لوك دي يونغ.