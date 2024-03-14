ركلات الترجيح تقود أتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أكمل أتلتيكو مدريد الإسباني عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 3-2 بركلات الترجيح على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي -الأربعاء- بإياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتقدم أتلتيكو مدريد 2-1 على إنتر، حيث بادر الفريق الإيطالي، الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، بالتسجيل عن طريق فيديريكو دي ماركو في الدقيقة 33، لكن سرعان ما عادل الفرنسي أنطوان غريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 35.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، ومن ثم تأهل إنتر للدور المقبل، عقب فوزه 1-صفر على منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الذي جرى بملعب جوسيبي مياتزا الشهر الماضي، أحرز الهولندي البديل ممفيس ديباي الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 87، ليخوض الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، عقب تعادلهما 2-2 في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة.

ولم يفلح كلا الفريقين في التسجيل خلال الوقت الإضافي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة فريق العاصمة الإسبانية، بفضل تألق حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك، الذي تصدى لركلتي ترجيح من الفريق الإيطالي، وصيف النسخة الماضية للبطولة.

وبات أتلتيكو، الذي يحلم بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، آخر الأندية المتأهلة لدور الثمانية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا بعد فرق ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، ومانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور الثمانية للمسابقة غدا الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، حيث يتعرف كل فريق على مساره حتى المباراة النهائية التي تجرى على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يونيو/حزيران المقبل.