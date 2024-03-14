تونس تعلن تشكيلتها للبطولة الرباعية الودية في مصر
14/3/2024
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس تشكيلة المنتخب المؤلفة من 26 لاعبا، استعدادا لبطولة ودية تستضيفها مصر هذا الشهر بمشاركة 4 منتخبات.
وتقام البطولة بين 18 و26 مارس/آذار الجاري بمشاركة كرواتيا ونيوزيلندا وتونس إضافة إلى البلد المضيف مصر.
ويواجه المنتخب التونسي نظيره الكرواتي يوم 22 مارس/آذار في قبل النهائي، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25 من الشهر نفسه قبل يوم واحد من المباراة النهائية.
ويقود منتخب تونس في البطولة الودية منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي بعد إقالة المدرب السابق جلال القادري.
التشكيلة:
- حراس المرمى: أيمن دحمان، والبشير بن سعيد، ومعز حسن، وأمان الله مميش.
- المدافعون: وجدي كشريدة، وغيث الزعلوني، وياسين مرياح، وديلان برون، وأسامة الحدادي، وحمزة الجلاصي، وعلاء غرام، وعلي العابدي، وأمين الشارني.
- لاعبو الوسط: سامي شوشان، وإلياس السخيري، وعيسى العيدوني، ومحمد علي بن رمضان، ومحمد الحاج محمود، وحسام تقا، وحمزة رفيعة.
- المهاجمون: إلياس العاشوري، وسيف الله لطيف، وإلياس سعد، وسيف الدين الجزيري، وهيثم الجويني، وبسام الصرارفي.
المصدر : رويترز