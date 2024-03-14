تونس تعلن تشكيلتها للبطولة الرباعية الودية في مصر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس تشكيلة المنتخب المؤلفة من 26 لاعبا، استعدادا لبطولة ودية تستضيفها مصر هذا الشهر بمشاركة 4 منتخبات.

وتقام البطولة بين 18 و26 مارس/آذار الجاري بمشاركة كرواتيا ونيوزيلندا وتونس إضافة إلى البلد المضيف مصر.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره الكرواتي يوم 22 مارس/آذار في قبل النهائي، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25 من الشهر نفسه قبل يوم واحد من المباراة النهائية.

ويقود منتخب تونس في البطولة الودية منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي بعد إقالة المدرب السابق جلال القادري.

التشكيلة: