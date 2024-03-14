تأهل ميلان ووست هام إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي

بلغ ميلان الإيطالي دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 3-1 اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وكان ميلان قد فاز ذهابا 4-2، ليتأهل للدور المقبل متفوقا بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

وتقدم ميلان في الدقيقة الـ33 عن طريق كريستيان بولسيتش، وأضاف روبن لوفتس تشيك الهدف الثاني بعد ذلك بـ3 دقائق.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل رافائيل لياو الهدف الثالث لميلان، في حين سجل ماتي يوراسيك هدف الفريق التشيكي الوحيد في الدقيقة الـ84.

وتأهل وست هام الإنجليزي للدور ذاته، بعد فوزه الكبير على ضيفه فرايبورغ الألماني 5-0.

وكان فرايبورغ فاز ذهابا 1-0، لكن الفريق الإنجليزي نجح في التأهل بفوزه 5-1 في مجموع المباراتين.

وتقدم وست هام عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة التاسعة، وأضاف جاريد بوين الهدف الثاني في الدقيقة الـ32.

وفي الدقيقة الـ52 سجل آرون كريسويل الهدف الثالث لوست هام، في حين سجل محمد قدوس الهدف الرابع في الدقيقة 77، قبل أن يختتم اللاعب نفسه خماسية فريقه في الدقيقة الـ85.

وست هام يبصم على الهدف الخامس في شباك فرايبورغ وست هام 5 فرابيورغ 0#الدوري_الأوروبي #وست_هام_فرابيورغ pic.twitter.com/pJeuVY9Ekj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2024

وتأهل مارسيليا الفرنسي لدور الثمانية، رغم خسارته أمام مضيفه فياريال الإسباني 1-3، وكان مارسيليا فاز ذهابا برباعية نظيفة، ليتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 5-3 بمجموع المباراتين.

وتقدم فياريال في الدقيقة الـ32 عن طريق إتيان كابوي، وأضاف ألكسندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة الـ54.

وفي الدقيقة الـ85 سجل بيرسون موسكيرا الهدف الثالث لفياريال، في حين سجل جوناثان كلاوس هدف مارسيليا الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

فياريال يضيف الهدف الثاني في شباك مارسيليا فياريال 2 مارسيليا 0#الدوري_الأوروبي #فياريال_مارسيليا pic.twitter.com/CHf8uYHJuy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2024

من جانبه، اقتنص بنفيكا البرتغالي بطاقة العبور للدور المقبل، بعد فوزه على مضيفه رينجرز الأسكتلندي 1-0.

وسجل رافا سيلفا الهدف الوحيد لبنفيكا في الدقيقة الـ66، ليتأهل فريقه فائزا 3-2 بمجموع المباراتين، بعد التعادل في البرتغال 2-2.