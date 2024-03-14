الظاهرة رونالدو يختار تشكيلته المثالية

اختار الظاهرة رونالدو نازاريو، التشكيلة المثالية من وجهة نظره، وضمت أساطير وأفضل اللاعبين الذين عرفتهم ملاعب كرة القدم على الإطلاق، كما فصّل في الجدل الدائر حول أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي مقابلة مع "ديلي ميل" البريطانية، اختار رونالدو مجموعة من اللاعبين بينهم نجوم لعب معهم في نفس الفريق أو المنتخب ولاعبين لعب ضدهم وآخرين لم يعاصرهم.

وجاءت التشكيلة برسم تكتيكي 4-3-3:

حراسة المرمى: الإيطالي جيانلويجي بوفون.

الدفاع: البرازيلي كافو والإيطاليان باولو مالديني وفابيو كانافارو والبرازيلي وروبرتو كارلوس.

خط الوسط: الفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي بيليه.

الهجوم: رونالدو نازاريو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ميسي أم رونالدو؟

وخاض الظاهرة رونالدو في الجدل الدائر منذ 15 عاما حول من يستحق أن يعتبر أعظم لاعب في جيله بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مقدما إجابته القاطعة بأن البرغوث الأرجنتيني هو الأفضل.

ولم يتردد الفائز بكأس العالم مرتين في اختيار ميسي عندما طُلب منه الاختيار بين الأرجنتيني ورونالدو.

🗣 'Messi or Ronaldo?' 👀 R9 settles the debate ‼️ pic.twitter.com/gSUZ2kadpl — Mail Sport (@MailSport) March 11, 2024

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤيد فيها البرازيلي ميسي.

ففي حديث في أكتوبر/تشرين الأول قبل حفل الكرة الذهبية، أوضح رونالدو أن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق يستحق الجائزة بعد قيادة الأرجنتين لرفع كأس العالم عام 2022.

وقال: "الكرة الذهبية يجب أن تذهب إليه (ليونيل ميسي)، بدون أدنى شك، ما فعله ميسي في كأس العالم كان مميزا. لقد ذكرني ببيليه ومارادونا".

وحصل ميسي على الكرة الذهبية للمرة الثامنة، متفوقا على إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.

ويعد رونالدو من أمهر المهاجمين في تاريخ كرة القدم، الذين ظفروا بالجوائز الفردية أو الألقاب الجماعية، سواء مع منتخب بلاده أو مع الأندية التي لعب لها.