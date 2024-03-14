الركراكي يضم إبراهيم دياز لتشكيلة المغرب أمام أنغولا وموريتانيا
انضم إبراهيم دياز جناح ريال مدريد لتشكيلة منتخب المغرب لكرة القدم التي تستعد لمواجهة أنغولا وموريتانيا وديا خلال الشهر الحالي.
واختار لاعب ريال مدريد (24 عاما) اللعب لمنتخب المغرب بعدما خاض مباراة ودية مع إسبانيا عام 2021. وقرر الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تغيير الجنسية الرياضية لدياز.
وسبق لدياز، لاعب مانشستر سيتي وميلان السابق، ارتداء قميص إسبانيا في المراحل السنية المختلفة لمنتخبات الناشئين.
ويلعب المغرب، الذي أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022، أمام أنغولا يوم 22 مارس/آذار الجاري قبل 4 أيام من اللعب أمام موريتانيا.
وضم المدرب وليد الركراكي العناصر الرئيسية للمنتخب مثل الحارس ياسين بونو والمدافع أشرف حكيمي والمهاجم حكيم زياش.
وشهدت القائمة وجود سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي الذي قاد فريقه لبلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا.
وجاءت تشكيلة منتخب المغرب على النحو التالي:
- حراس المرمى: ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي بن عبيد.
- مدافعون: نايف أكرد وعبد الكبير أبقار وأشرف داري وشادي رياض وأشرف حكيمي ومحمد الشيبي ويحيى عطية الله ويوسف لخديم.
- لاعبو وسط: سفيان أمرابط وأسامة العزوزي وبلال الخنوس وأمير ريتشاردسون وعز الدين أوناحي.
- مهاجمون: إبراهيم دياز وإلياس أخوماش وأيوب الكعبي ويوسف النصيري وسفيان رحيمي وأمين عدلي وإلياس بن صغير.